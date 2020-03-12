عبدالمهدي يوجه بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على استهداف معسكر التاجي

2020/03/12 | 11:31 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على استهداف معسكر التاجي، وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ، مهما كانت الجهة.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان" ان معسكر التاجي تعرض مساء امس الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف...

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