الدينار العراقي يواصل “التراجع” أمام الدولار الاميركي: تعرف على أسعار الصرف اليوم

2020/03/12 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجل الدولار الاميركي اليوم الخميس أرتفاعًا جديدًا أمام الدينار العراقي في جميع البورصات العراقية صباح اليوم الخميس.وواصل الدينار العراقي مخاسره في الوقت الماضي، وسجل الدولار سعراً وصل الى 121.350 دينار عراقي صباح اليوم بدلاً من 121.250 دينار عراقي صباح يوم أمس الأربعاء، وبهذا يكون الدينار قد فقد جزء واضح من قيمته […]

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