2020/03/12 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية، ولكافة المراحل الدراسية ولجميع طلبة العراق للعام الدراسي 2020/2019.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “المراحل الابتدائية (غير المنتهية)، وهي الصفوف من الأول الى الخامس الابتدائي، سيكون موعد امتحانهم يوم الأحد 5/10 /2020 ولغاية يوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد مواعيد الامتحانات النهائية لكافة المراحل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد مواعيد الامتحانات النهائية لكافة المراحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).