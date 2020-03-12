رنا سماحة تتعرض لحادث سير خطير

2020/03/12 | 11:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الفنانة المصرية ​رنا سماحة​ لحادث بسيارتها لكنها طمانت محبيها ان حالتها لا تستدعي القلق ونشرت صور للسيارة وعلقت كاتبة: “الحمدلله ..على طريق السويس عربيتي طارت دخلت … ومعرفش إزاي ربنا ستر وطلعت منها سليمة..أنا بخير الحمدلله …ربنا يعوض علينا”.وحرص المتابعين على الاطمئنان عليها وتمنوا لها الصحة والسلامة وان لا تحزن على

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