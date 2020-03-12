وكالة فارس: إصابة نائب الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين وعضو بمكتب خامنئي بفيروس كورونا

2020/03/12 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة فارس بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الوكالة إصابة عدد من المسؤولين بفيروس كورونا بينهم إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الصناعة والتجارة رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، … Readmore

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