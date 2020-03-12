السجن ست سنوات بحق مدان عن جريمة ‏استغلال وظيفته (معتمد)

2020/03/12 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قضت محكمة جنايات النجف، الخميس، بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة ‏استغلال وظيفته (معتمد) في دائرة الحماية الاجتماعية للاستيلاء على مبالغ ‏مالية بمحافظة النجف الاشرف.‏ وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان له تلقته (المستقلة) إن “محكمة جنايات ‏النجف نظرت قضية مدان اقدم على استغلال وظيفته بصفته (معتمد) لدائرة ‏الحماية الاجتماعية في محافظة […]

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