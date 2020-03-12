العمليات المشتركة : هجوم التاجي عملا عدائيا يفرض المحاسبة

2020/03/12 | 11:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، بيانا بشأن الهجوم الصاروخي الذي تعرض له معسكر التاجي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود التحالف الدولي، مبينا ان هذا الهجوم يمثل تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملا عدائيا.وذكر بيان صادر عن القيادة، أن معسكر التاجي تعرض مساء أمس الاربعاء، الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما ادى الى سقوط 3 قتلى وعدد آخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف.وتابع أن "هذا الهجوم يعد تحديا امنيا خطيرا جدا وعملا عدائيا وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".وأضاف البيان ان "قيادة العمليات المشتركة تدعو المواطنين الى الادلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل"، مؤكدة أنها "اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".وأشار الى أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس أي طرف آخر".وختمت القيادة بيانها بالقول إنها "قد أبلغت رسميا بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب وان مباحثات جادة تجري في هذا المجال، وان مثل هذه الاعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الاوضاع في العراق".وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت مساء امس الاربعاء، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود من قوات التحالف بالقاعدة.

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