وزارة العمل: رواتب الحماية الاجتماعية مؤمنة

2020/03/12 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أن رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية مؤمنة بالكامل، ولن تتأثر بانخفاض أسعار النفط.وقال الناطق باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية مؤمنة ولن تتعرض لأي نقص”، مبيناً أن “رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية ليس له علاقة بشأن الوضع

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