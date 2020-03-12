طقس العراق.. منخفض يتقدم تدريجيًا نحو البلاد وأمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار

2020/03/12 | 11:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير يتمركز محور المنخفض المرتقب شرق ليبيا، فيما تنتظر مناطق البلاد وصوله خلال فجر الجمعة حيث تبدأ آثاره بأمطار رعدية على مناطق غرب الأنبار، فيما تشهد مناطق واسعة رياح سريعة وتصاعد الغبار خلال يوم غد الجمعة.

متنبئ جوي: أجواء البلاد يوم الخميس متوقع أن تكون ما بين غائمة إلى غائمة بشكل جزئي في معظم المدن

قال المتنبئ صادق عطية في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "محور المنخفض في الطبقات العليا حاليًا يتمركز شرق ليبيا، ومن المتوقع وخلال 24 ساعة القادمة أن يندفع ببطء نحو أجواء مصر ليتمركز وسطها في الوقت الذي يندفع منخفض حراري سطحي نحو شمال أفريقيا، ليتسبب هناك بفعاليات جوية ممطرة بغزارة ورياح شديدة تقترب من 100 كم/ ساعة".

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سيول وأمطار رعدية مرتقبة

أكد أنه "خلال ساعات ليل الخميس/الجمعة تندفع رياح المنخفض الغربية في الطبقات العليا والأمطار نحو بلاد الشام والأردن مسببة هطولًا رعديًا للأمطار مصحوبًا بالغزارة أيضًا".

أشار إلى أن "أجواء البلاد يوم الخميس متوقع أن تكون مابين غائمة إلى غائمة بشكل جزئي في معظم المدن، وتتحول الرياح نهار الخميس إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل سرعتها مابين (20-30) كم في الساعة مصحوبة بهبات نشطة خلال ساعات المساء في مدينة الأنبار لتصل إلى 60 كم/ساعة".

وأكد أنه "خلال نهار يوم الجمعة من المتوقع أن يشمل نشاط الرياح المثيرة للغبار مناطق عديدة من الوسط والجنوب والغربية ومناطق قليلة من مدن الشمال لتصل سرعة هباتها إلى ما بين (80-90) كم/ساعة مسببة تصاعدًا للغبار والكواغد والأزبال".

وحول هطول الأمطار، أكد عطية أنه "حسب التوقعات فأنه سيبدأ على غرب الأنبار خلال ساعات فجر يوم الجمعة بشدة خفيفة إلى معتدلة".

بيّن أن "فعالية المنخفض وشدة الحالة على البلاد ستكون يومي الجمعة والسبت، وربما ستكون هنالك تطورات في حركة المنخفض".

متنبئ جوي: الأمطار ستشمل كافة المدن بصورة متباينة في الشدة التي ستكون على شكل زخات رعدية وليست مستمرة

ولفت إلى أن "الأمطار ستشمل كافة المدن بصورة متباينة في الشدة التي ستكون على شكل زخات رعدية وليست مستمرة"، مشيرًا إلى وجود "توقعات بالغزارة تشمل مناطق متفرقة من مدن البلاد خلال فترة التأثير".

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