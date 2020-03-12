2020/03/12 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يهاتف سفراء العراق بالصين وايطاليا وايران وروسيا للاطمئنان على احوال الجالية العراقية بعد انتشار كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 11:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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