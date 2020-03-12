مركز الأمراض الانتقالية يصدر عدة نصائح للعراقيين: اذا شعرتم بهذه الأعراض اذهبوا للفحص

2020/03/12 | 11:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مديرة مركز الامراض الانتقالية، عن ضرورات يجب اتباعها لمواجهة كورونا، فيما طالبت المواطنين بعدم الاختلاط حاليًا والذهاب للفحص في حال شعرت بعدة اعراض من قبيل ارتفاع الحرارة والسعال وحرقة في البلعوم وضيق في التنفس.وقالت الدكتورة سنان غازي مديرة مركز الأمراض الانتقالية في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “عدم الاختلاط […]

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