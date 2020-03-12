“الحل” يتحرى هجوم “قاعدة التاجي”.. تفاصيلٌ جديدة واسم الجهة المنفذة

2020/03/12 | 11:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل نت كشفت قيادة #التحالف_الدولي ضد تنظيم “داعش”، بقيادة #الولايات_المتحدة_الأميركية، اليوم الخميس، حصيلة جديدة للهجوم الصاروخي على قاعدة “#التاجي” العسكرية شمالي #بغداد، فيما أكدت استمرارها بالتحري عن كواليس

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