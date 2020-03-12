تسريبات : آبل تعتزم إطلاق عدة نماذج من هواتف آيفون هذا العام

2020/03/12 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … سربت قناة EverythingApplePro الشهيرة على يوتيوب تفاصيل عن هاتف “آيفون-12” الذي ستطلقه آبل هذا العام.وتبعا للتسريبات فإن آبل تعتزم إطلاق عدة هواتف آيفون هذا العام، منها هاتف iPhone 12 Pro الذي سيجمع بتصميمه بين هواتف iPhone 11 Pro وهواتف iPhone 5 الشهيرة.ومن المفترض أن يطلق الهاتف المذكور بعدة ألوان هي الأسود […]

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