الصين تعلن تجاوزها ذروة تفشي وباء كورونا

2020/03/12 | 11:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا، في وقت يشهد فيه العالم انتشارا سريعا للمرض.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده تجاوزت ذروة تفشي وباء كورونا.

وأعلنت السلطان الصينية قبل يومين أن مدينة ووهان، موطن ظهور الفيروس الجديد، تمكنت من "السيطرة عمليا" على كورونا.

في المقابل، قال رئيس منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأربعاء، إن عدد الحالات خارج الصين ارتفع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الماضيين.

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