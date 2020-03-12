2020/03/12 | 11:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على احد تجار المخدرات وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (٩٥٠) حبة مخدرة من نوع كيرماردين و(٦٠٠) حبة من نوع فاليوم".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تاجر مخدرات في ميسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تاجر مخدرات في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).