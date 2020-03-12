القضاء ينفي نقل التحقيق مع مدير شركة تصنيع الحبوب إلى الأنبار

2020/03/12 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس: ‏

نفى مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، ما يتداول بخصوص نقل التحقيق الخاص بمدير عام ‏شركة تصنيع الحبوب الى محافظة الانبار.‏

وقال المجلس في بيان، مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "تلك الشائعات ‏غير صحيحة كون التحقيق مع المتهم مستمر في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد".‏

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