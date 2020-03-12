الكويت ترصد 8 اصابات جديدة بكورونا

2020/03/12 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، رصدها 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الإصابات الجديدة هي لـ5 مصريين، خالطوا مصابا مصريا كان قد سافر إلى أذربيجان، و3 حالات مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الاربعاء تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا منها حالة واحدة مرتبطة بالسفر لايران وحالتان لمصري وسوداني مخالطين لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيجان ليصل الاجمالي المسجل الى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.

وقال السند إن عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة خمس حالات منها واحدة حرجة واربعة مستقرة منها حالة يتم التحضير لخروجها من العناية المركزة وعودتها الى الجناح.

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