2020/03/12 | 12:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / سكاي برس

جار الرد الأميركي على استهداف قاعدة التاجي العسكرية في بغداد سريعا، حيث أسفرت غارات جوية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة لـ الحشد الشعبي غرب سوريا، عن مقتل 26 عنصرا .

بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية التي تحتضن قوات التحالف الدولي لمكافحة ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تردّ على قصف التاجي.. 26 قتيلا من الحشد في سوريا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تردّ على قصف التاجي.. 26 قتيلا من الحشد في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).