البيطرة تناقش الانضمام الى برنامج المفوضية الاوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية

2020/03/12 | 12:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن مناقشتها موضوع الانضمام الى برنامج المفوضية الاوربية لمكافحة مرض الحمى القلاعية لدول القوقاز وما جاورها.

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