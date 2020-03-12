2020/03/12 | 12:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليمات جديدة من البنك المركزي تخص القروض التي تزيد على المليار دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليمات جديدة من البنك المركزي تخص القروض التي تزيد على المليار دينار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليمات جديدة من البنك المركزي تخص القروض التي تزيد على المليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).