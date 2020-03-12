رونالدو يُفضل البقاء في جزيرة ماديرا البرتغال ولا يعود إلى إيطاليا

2020/03/12 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) …قرر كريستيانو رونالدو أن يظل في جزيرة ماديرا وأن لا يعود إلى إيطاليا وفريقه يوفنتوس إلا عندما تتحسن الأمور بسبب تفاقم الأمور في شمال إيطاليا بانتشار عدوى فيروس كورونا.وساءت الأوضاع أكثر في نادي السيدة العجوز بعد اكتشاف إصابة مدافع الفريق دانييلي روجاني بالفيروس ليلة أمس، مما جعل جميع لاعبي اليوفي يدخلون في الحجر […]

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