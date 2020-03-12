2020/03/12 | 12:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس الهجوم على معسكر التاجي الذي يستضيف قوات التحالف الدولي، مشيراً في الوقت نفسه الى أن تصعيد الأوضاع في المنطقة سيلحق ضرراً كبيراً بالعراق وبشعوب المنطقة بأكملها.

وقال بارزاني في بيان اليوم "أدينُ بشدة الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على معسكر التاجي العراقي والذي اودى بحياة عدد من المدربين والمستشارين في قوات التحالف الدولي وأصاب عدداً آخر منهم، ونتقدم بالتعازي لعوائلهم وذويهم ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل."

واردف قائلا إن "أعمالاً كهذه سوف تفسح المجال لتقوية الجماعات المتطرفة، في الوقت الذي لا تزال فيه التهديدات الارهابية مستمرة في العراق والمنطقة برمتها".

وتابع بارزاني بالقول إن العراق يواجه معوقات صحية واقتصادية وامنية والتي اثقلت كاهل المواطنين، وإن من شأن أي تصعيد في الأوضاع سيلحق ضرراً بالعراق وبشعوب المنطقة كافة.

وعبر رئيس الحكومة عن أمله بالتنسيق مع الجهات الوطنية كافة في المنطقة وقوات التحالف لقطع دابر هذه الأعمال وأي محاولة تخريبية أخرى"، داعيا "لبذل مزيد من الجهود سعياً لتحقيق الاستقرار والسلام وتحسين واقع المواطنين".

و أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس وبشدة هجوم الليلة الماضية الذي استهدف قوات التحالف الدولي في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كوردستان تعليقا على قصف التاجي: أي تصعيد في الأوضاع سيلحق ضرراً بالعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كوردستان تعليقا على قصف التاجي: أي تصعيد في الأوضاع سيلحق ضرراً بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).