كورونا يداهم مكتب خامنئي.. ويضرب قائد مقر القدس

2020/03/12 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ما زال فيروس كورونا مستمراً في ضرب مسؤولين إيرانيين، مسجلاً ارتفاعاً في أعداد الإصابات في البلاد بشكل يومي.وفي جديد طرقه أبواب المسؤولين، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بإصابة محمد جواد إيرواني، مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأربعاء “وباء […]

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