تركيا تقترح تأجيل موعد بدء الموسم السياحي بعد انتشار فايروس كورونا

2020/03/12 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اقترحت السلطات التركية تأجيل موعد بدء الموسم السياحي في البلاد لمدة شهر واحد ، وذلك بعد الإعلان عن أول حالة للإصابة بفيروس كورونا في 10 مارس.وقالت السلطات إنها توقعت استيراد كورونا، مع العلم أن 114 بلدا قد أكدت إصابة مواطنيها بالفيروس وأضافت السلطات أنها تفضل أن تؤجل موعد بدء الموسم السياحي في […]

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