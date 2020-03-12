القضاء ينفي نقل التحقيق الخاص بمدير عام شركة تصنيع الحبوب الى الانبار

2020/03/12 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … نفى مجلس القضاء الاعلى ما يتداول بخصوص نقل التحقيق الخاص بمدير عام شركة تصنيع الحبوب الى محافظة الانبار.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “تلك الشائعات غير صحيحة كون التحقيق مع المتهم مستمر في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد”.

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