طهران تطلب مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

2020/03/12 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) … كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الخميس، عن أن طهران طلبت مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا القاتل.ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه انتشار الفيروس القاتل، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن عدد الإصابات بكورونا وصل في هذا البلد إلى 9000 حالة، توفي […]

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