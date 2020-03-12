بارزاني: هجوم التاجي يعرض العراق للخطر

2020/03/12 | 12:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الخميس، أن الهجوم الصاروخي، على قاعدة التاجي سابقة تهدد أمن العراق، فيما شدد على تقديم منفذي الهجوم إلى القضاء.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان إن " بارزاني أدان بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف قوات التحالف الدولي المتواجدة في معسكر التاجي ببغداد الليلة الماضية، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من جنود التحالف الدولي".واضاف انه "بينما نقدم تعازینا لأسر الضحایا ودولھم ونشارکھم أحزانھم، نؤكد ثانیة على أن هذا الهجوم سابقة خطيرة تضر بمصالح العراق وتعرض الوضع في البلد للخطر، خاصة وان الإرهاب مازال يشكل تهديدا حقيقيا ولا يزال داعش يمثل تهديدا جديا لأمن العراق والمنطقة، والقضاء علیە بحاجة إلی تعاون ودعم التحالف الدولي".وناشد بارزاني، "الجهات المسؤولة بتعقب منفذي الهجوم وتقديمهم للقضاء، والحؤول دون تكرار هذه الهجمات والأعمال العدوانية التي تؤدي إلى التوتر وتزيد الأوضاع تأزما".

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