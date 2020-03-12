التربية تطالب وزارة الاتصالات الى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجاناً

2020/03/12 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعت وزارة التربية، الأربعاء، نظيرتها الاتصالات الى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجاناً.وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة، أن “وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، دعت وزارة الاتصالات الى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجانا ان امكن وذلك لعدم اثقال عوائل الطلاب ماديا، واكدت العلي بك في كتاب رسمي وجهته الى مكتب وزير الاتصالات […]

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