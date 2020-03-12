عمليات بغداد تعلن القبض على 130 متهما بالارهاب

2020/03/12 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس القبض على 130 متهما مطلوباً للقضاء وفق المادة (1/4 ) إرهاب.

وذكر بيان للقيادة ورد لـ"شفق نيوز"، أن "قواتنا الامنية تستمر بمهامها الاساسية بمكافحة الارهاب، إضافة الى متطلبات حماية المتظاهرين وتعزيز الأمن والاستقرار في قواطع المسؤولية في بغداد".

وأضاف البيان أن "تلك القوات تمكنت خلال الفترة من 9 كانون الأول 2019 ولغاية 10 آذار 2020 من القاء القبض على (130) متهماً مطلوباً للقضاء وفق المادة (1/4 ) ارهاب في بغداد، وقد تم إحالتهم الى المحاكم المختصة".

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