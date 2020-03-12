2020/03/12 | 12:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن اعتقال 130 مطلوبا خلال ثلاثة اشهر.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قواتنا الامنية تستمر بمهامها الاساسية بمكافحة الارهاب اضافة الى متطلبات حماية المتظاهرين وتعزيز الأمن والاستقرار في قواطع المسؤولية في بغداد".

واضافت انها "تمكنت خلال الفترة من 9 كانون الأول 2019 ولغاية 10 آذار 2020 من القاء القبض على (130) متهماً مطلوباً للقضاء وفق المادة (1/4 ) ارهاب في بغداد"، مشيرة الى انه "تم إحالتهم الى المحاكم المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن اعتقال 130 مطلوبا خلال ثلاثة اشهر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن اعتقال 130 مطلوبا خلال ثلاثة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).