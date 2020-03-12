سائرون والفتح: الوضع السياسي بات اكثر تعقيدا والتوافق على رئيس الوزراء الجديد ليس هيناً

2020/03/12 | 12:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماعات شبه معطلة والمهلة الدستورية شارفت على الانتهاء بغداد – وعد الشمري: أكد تحالفا الفتح وسائرون، أمس الاربعاء، صعوبة اختيار مكلف جديد لرئاسة الوزراء، ولفتا إلى أن تشكيل الحكومة يعترضها عدد من المعرقلات أهمها السعي لابقاء المحاصصة، مشيران إلى أن المفاوضات بين الكتل شبه متوقفة، نافيان التوصل إلى اتفاق للخروج من المأزق الحالي.وقال النائب ...

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