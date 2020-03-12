نائب: الأسماء التي سبق طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن

2020/03/12 | 12:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أكد النائب عن تحالف الفتح، حسين عرب، أن الأسماء التي سبق أن تم طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن في الاجتماعات الرسمية بين الكتل، لكن دون حسم لأي منها حتى الآن.وأضاف عرب في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “كل كتلة أو طرف لديه مرشح أو أكثر، ويدافع عنه ...

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