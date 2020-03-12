السوداني يستنكر اغتيال ناشطين في ميسان: هذه العمليات تهد ركنا من الديمقراطية

2020/03/12 | 12:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: استنكر النائب محمد شياع السوداني امس الاربعاء اغتيال الناشطين المدنيين في محافظة ميسان عبد القدوس قاسم وكرار عادل ، مؤكداً ان مثل هذه العمليات تهد ركنا من اركان الديمقراطية.وقال السوداني في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “ببالغ الأسى تلقينا نبأ استشهاد كل من الناشط عبد القدوس قاسم والمحامي ...

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