صالح يحث الكتل الشيعية على حسم المرشح قبل المهلة… والا فهو سوف يرشح

2020/03/12 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) … كشفت مصدر سياسي أن رئيس الجمهورية برهم صالح، حث الكتل الشيعية على حسم مرشح رئاسة الوزراء قبل حلول يوم الاثنين المقبل (موعد انتهاء المهلة الدستورية).ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصدر بالقول، إن “صالح وجّه خلال اليومين الماضيين رسالة إلى القيادات الشيعية المعنية بأمر ترشيح رئيس وزراء جديد، رسالة حثهم فيها على أهمية […]

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