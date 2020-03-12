بالفيديو.. كلوب لجماهير ليفربول: إبعدوا أيديكم القذرة عني أيها الأغبياء


بالفيديو.. كلوب لجماهير ليفربول: إبعدوا أيديكم القذرة عني أيها الأغبياء
2020/03/12 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

بدا المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب،  قبل انطلاق مباراة فريقه التي خاض...

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