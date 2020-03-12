بالوثيقة.. السفارة الهندية في بغداد تصدر 6 توجيهات بينها تعليق منح التأشيرات للعراقيين

2020/03/12 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الهندية، لدى بغداد، الخميس (12 آذار 2020)، 6 توجيهات بشأن الحد من انتشار فايروس كورو...





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