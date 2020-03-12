عمليات بغداد تعلن عدد المطلوبين الذين القي القبض عليهم خلال 3 أشهر

2020/03/12 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس (12 آذار 2020)، استمرار القوات الأمنية بمهامها الأساسية في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 130 مطلوباً خلال ثلاثة أشهر.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتنا الامنية تستمر بمهامها الاساسية بمكافحة الارهاب، اضافة الى متطلبات حماية المتظاهرين وتعزيز الأمن والاستقرار في قواطع المسؤولية في بغداد".

وأضافت، أن "القوات الأمنية تمكنت خلال الفترة من 9 كانون الأول 2019 ولغاية 10 آذار 2020 من القاء القبض على (130) متهماً مطلوباً للقضاء وفق المادة (1/4 ) ارهاب في بغداد، وقد تم إحالتهم الى المحاكم المختصة".

بغداد اليوم- خاص

علّق قياديان في الحشد الشعبي، الخميس (12 آذار 2020)، على التطورات الأخيرة التي شهدها الموقف الأمني في التاجي، وقصف مقار لفصائل عراقية وسورية داخل حدود سوريا القريبة من العراق.

القيادي بالحشد، عادل الكرعاوي قال في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس (12 اذار 2020)، العثور على أكثر من 70 عبوة ناسفة بعملية تفتيش في جزيرة غرب سامراء.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات سامراء نفذت واجب تفتيش في جزيرة غرب سامراء، ن

بغداد اليوم- بغداد

كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس (21 آذار 2020) حصيلة جديدة للهجوم الصاروخي على قاعدة "التاجي" العسكرية، شمالي بغداد، مؤكداً تحريه الهجوم إلى جانب القوات العراقية.

وذكر الت

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