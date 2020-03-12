بعملية حسابية رياضية.. نائب في اللجنة المالية يستعرض مصير الرواتب ويرسل تطمينات

2020/03/12 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أرسل النائب والعضو في اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، تطمينات بشأن رواتب الموظفين، وذلك بعملية حسابية رياضية، مبينًا أن الرواتب ستؤمن حتى لو باع العراق نفطه بـ31 دولارًا للبرميل.وقال رشيد في تغريدة رصدتها “يس عراق”، أن “العراق يحتاج (٤٣) ترليون للرواتب لعام كامل”.وبين أنه “في كل الشهر يعني يحتاج […]

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