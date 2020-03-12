لبنان يسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم

2020/03/12 | 12:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….سجل لبنان اليوم ثالث وفاة بفيروس كورونا لرجل يدعى الياس برجي كان يعاني من مرض السرطان ويبلغ من العمر 79 عاما، وهو من بلدة أميون في منطقة الكورة شمال لبنان.وقد انتقلت العدوى إليه عبر المتوفى الأول الآتي من مصر في مستشفى سيدة المعونات في جبيل.وبذلك يكون فيروس كورونا قد حصد إلى الآن […]

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