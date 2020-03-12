نائب عن سائرون يؤكد الاتفاق مع الفتح بشأن رئيس الوزراء المقبل

2020/03/12 | 12:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت كتلة سائرون، الخميس، عن توافقها مع تحالف الفتح بشأن اختيار رئيس الوزراء، فيما اشارات الى انه ليس من الضروري ان تشارك جميع القوى السياسية في عملية تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.وقال النائب عن كتلة سائرون، ستار العتابي، في تصريح صحفي، إن "معايير اختيار رئيس الوزراء حددتها المرجعية والشعب، ولا يمكن للكتل السياسية أن تستبد في رأيها".واضاف أن "الخلافات بين الكتل ما زالت مستمرة"، لافتا إلى أن "هناك توافقا بين كتلة سائرون والفتح لاختيار رئيس الوزراء، وإيجاد حكومة مستقلة".وأوضح أنه "ليس بالضرورة أن تكون جميع القوى السياسية مشاركة بعملية اختيار المرحلة المقبلة، لاسيما أن توقيتات دستورية تحكم عمل مجلس النواب".وكانت مصادر نيابية قد اكدت تشكيل لجنة سباعية من القوى الشيعية لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة.فيما اشار النائب عن كتلة صادقون، نعيم العبودي، في تصريح له امس، الى ان الكتل السياسية عقدت اجتماعا يهدف الى التقارب في وجهات النظر من أجل وضع آليات محددة لاختيار رئيس الوزراء"، مبينا أنه" لم يتم الاتفاق حتى الآن على شخص رئيس الوزراء المقبل".وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الصفات والمعايير التي يمكن أن يتحلى بها المرشح"، لافتا إلى أن "المجتمعين اتفقوا على أن تكون مهمة رئيس الوزراء لسنة واحدة، وذلك من اجل التهيئة للانتخابات المبكرة وكذلك معالجة التحديات الاقتصادية والصحية وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا".

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