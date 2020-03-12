2020/03/12 | 12:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد سفراء اربع دول، الخميس، عن قيامهم بتجهيز غرف عمليات لاستقبال الحالات المشتبه بها للجالية واجلائهم من المناطق الموبوءة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لمجلس النواب حسن الكعبي، ان "اجرى عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي،اليوم ، اتصالا هاتفيا مع السادة سفراء العراق في جمهورية الصين أحمد برواري ، و ايطاليا صفية السهيل ، و الجمهورية الاسلامية الايرانية سعد قنديل ، وفي موسكو عبد الرحمن الحسيني ، للاطمئنان على صحة و سلامة ابناء الجالية العراقية والمقيمين والدارسين الموجودين في البلدان الاربعة ، فضلا عن موظفي السفارات العراقية ، عقب اصابة بعض المدن فيها بفيروس " كورونا " الجديد ".ودعا الكعبي بحسب البيان، وزارة الخارجية والسفراء في الدول الاربع على "ضرورة ايلاء اهتمام بالغ وعاجل بموضوعة التواصل على مدار 24 ساعة مع الجاليات العراقية واجلائهم من المناطق الموبوءة، والتحرك نحو اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة وتوفير الاماكن والمستلزمات الطبية الكفيلة بابعادهم عن دائرة الخطر "، لافتا الى "اهمية التنسيق مع الحكومة المركزية في حال رغبتهم بالعودة الى ارض الوطن بسلام وامان ".بدورهم اكدوا "السفراء عن قيامهم بتجهيز غرف عمليات لاستقبال الحالات المشتبه بها للجالية واجلائهم من المناطق الموبوءة" .وطمأن الكعبي، "سفراء الصين وروسيا الكعبي بأن خطورة انتشار الفايروس بدأ بالتراجع ولا خطورة تذكر لجاليتنا المتواجدة في البلدين اضافة الى عدم تسجيل أية إصابة بين صفوفهم" .من جانبهم اوضح "سفيري ايران وايطاليا بأن خطورة تفشي كورونا لا زالت موجودة، في الوقت الذي تعمل فيه كوادر السفارتين بكل طاقتهما وامكانيتهما لابعاد الخطورة قدر المستطاع عن المقيمين العراقيين في البلدين" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارات العراق بـ 4 دول تجهز غرفة عمليات لاستقبال المشتبه باصابتهم بكورونا للجالية العراقية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارات العراق بـ 4 دول تجهز غرفة عمليات لاستقبال المشتبه باصابتهم بكورونا للجالية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).