القبض على 130 ارهابياً في بغداد خلال ثلاثة اشهر

2020/03/12 | 12:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 130 ارهابياً خلال مدة ثلاثة اشهر في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت العمليات في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تمكنت قطعاتها خلال الفترة من 9 كانون الأول 2019 ولغاية 10 آذار 2020 من القاء القبض على (130) متهماً مطلوباً للقضاء وفق المادة (1/4 ) ارهاب في بغداد"، مبينة انه "تمت إحالتهم الى المحاكم المختصة".

وأضافت "تبقى قواتكم الامنية العين الساهرة على امن المواطنين وحمايتهم وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن".

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