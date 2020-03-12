مدرب مانشستر يونايتد: ندعم إيقاف البريمرليغ

2020/03/12 | 12:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكر مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، اليوم الخميس، إن الأمور الصحية يجب أن تكون الأولوية وإن النادي سيدعم قرار إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي فيما ستقام مباريات الدوري الفرنسي والإسباني بدون جماهير وسط معاناة أوروبا من انتشار الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 4 آلاف شخص حول العالم وأصاب أكثر من 119 ألفا.

وقالت صحيفة "تايمز" في تقرير أمس الأربعاء، إن "كل مباريات الدوري الممتاز والدرجات الأدنى في إنجلترا ستقام بدون جماهير"، وأوضح سولسكاير أنه "سيتفهم قرار المسؤولين في حالة إيقاف البطولة".

وأبلغ سولسكاير، الذي يحل فريقه ضيفا على لاسك النمساوي في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي، الصحفيين "نعم أتفهم ذلك في هذه الظروف".

وأضاف "بالتأكيد الأمر يعود للخبراء لاتخاذ القرار والأهم هو صحة العامة.



سندعم القرار الذي سيتم اتخاذه".

وتابع مدرب اليونايتد "هذه ظروف صعبة ليس لكرة القدم فقط بل للمجتمع ككل لذا علينا تنفيذ ما يتم إبلاغنا به ومواصلة اللعب لو كان هذا ما تفكر فيه السلطات".

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