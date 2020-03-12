تراجع الأسهم الأوروبية مجددا بعد فرض ترامب حظرا للسفر

2020/03/12 | 12:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات بعدما هزت قيود على السفر فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستثمرين

وعلّق ترامب يوم أمس الأربعاء السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوما استجابة لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة التفشي الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية الآن كوباء.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.9% مع هبوط المؤشر الفرعي لأسهم قطاع السفر والترفيه 8.6% ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من ست سنوات.

وانضمت شركتا دابليو.إتش سميث ودوفري إلى القائمة المتزايدة للشركات المتضررة من التفشي، إذ توقعت دابليو.إتش سميث تراجع ربحها السنوي 40 مليون جنيه استرليني (51.25 مليون دولار) بينما قالت دوفري، وهي شركة لمبيعات التجزئة بالمطارات، إنها ستقلص الوظائف بعد تسجيل تراجع قدره 7.3% في المبيعات الذاتية.

وتراجعت أسهم الشركتين 17% و16.8% على الترتيب.

وشهد سهم سينورلد، وهي شركة أخرى كبيرة من ضحايا التفشي وتشغل دور العرض السينمائية، تراجعا جديدا بنسبة 20% بعدما قالت إن أسوأ سيناريو بالنسبة للتفشي قد يضفي شكوكا على قدرتها على الاستمرار.

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