رونالدو يدخل الحجر الصحي

2020/03/12 | 12:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت وسائل اعلام إيطالية، اليوم الخميس، دخول لاعبي يوفنتوس وإنتر إلى الحجر الصحي عقب تأكد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفريقان قد تقابلا، يوم الأحد الماضي، في قمة الدوري الإيطالي، قبل صدور قرار بتأجيل الدوري.

وسيقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يقرها القانون اللاعب المصاب وباقي زملائه.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا واتجه إلى البرتغال عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للتواجد مع والدته المريضة، إلا أنه سيضطر للدخول في الحجر الصحي.

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