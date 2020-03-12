2020/03/12 | 12:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يواصل الموقف العراقي ارتباكه، بشأن الضربات الصاروخية التي تستهدف القواعد العسكرية والمقرات التابعة لفصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، ففي الوقت الذي “كذّبت” قوات التحلف والعمليات المشتركة بيان خلية الاعلام الامني التي قالت أن استهداف التاجي لم يسقط ضحايا، مازال الجانب العراقي الرسمي صامتًا عن انباء مقتل عناصر من الحشد في ضربة جوية غرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضارب وصمت محير.. العمليات المشتركة “تكذب” بيان خلية الإعلام الامني بشأن “خسائر التاجي” وصمت مستمر حول “خسائر البوكمال”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضارب وصمت محير.. العمليات المشتركة “تكذب” بيان خلية الإعلام الامني بشأن “خسائر التاجي” وصمت مستمر حول “خسائر البوكمال”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).