2020/03/12 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي " استكانات شاي صباحية " *************************هكذا كسيف حالم بالوردة رايتك في أحلامي للماضي قسوته وللحاضر لغته الضاحكة البيضاء وأنا بينهما البط كسمكة خارج الماءصاحبة المنديل المزركش بعواطفها الشرسةتنتظر القطار الذي رأته ذات يوم يقلها : من أسباب النوم الثقيل الى متاهة اللافعلادلف وإياك حديقة الأحلام لا فراشة في هذا المست......

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