سعود سالم - زمن الموت البطيئ

2020/03/12 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم تتدلى النجوم من سقف الجمجمة -;-أغصانا من النور حبلى برصاصات الغيوم -;-وأنقاض الفكر تتجلى -;-على صفحات سفر الخشوعخرائب الوعيتنعكسفي زمن المرايا -;-أرقاما وصورا -;-سلاسلا وأسوارا -;-تتهجى الوجودبأعشار الثوانيتك تاك تك تاك تك تاكفي معصم الغريقعقارب الساعة لا تموتتواصل الزفير والشهيق ونهش أكباد اللصوصمن ......

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