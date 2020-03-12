هيئة الحشد تتوقع مزيد من الهجمات ضد مواقع تابعة لها

2020/03/12 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….كشف مصدر مسؤول في “هيئة الحشد الشعبي”، اليوم الخميس، عن توقعاته بتعرض مقار تابعة للفصائل أو “الحشد” لهجمات جديدة.وقال المصدر لـ موقع روسيا اليوم ، إن “ما تعرضت له فصائل مسلحة من قصف الليلة الماضية على الحدود مع سوريا، ليست النهاية، فنحن نتوقع ضربات أخرى خلال الأيام المقبلة”.وأضاف أن “الولايات المتحدة […]

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