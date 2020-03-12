محمد عبده يُنقذ أحلام من موقف محرج

2020/03/12 | 12:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ الفنان السعودي ​محمد عبده​، الفنانة الإماراتية ​أحلام​ من موقف محرج، أثناء إحيائهما حفل زفاف.وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه أحلام وهي تجلس إلى جانب عبده، الذي بدأ بالعزف على العود، وحين أرادت الغناء لم يتمكن الحاضرون من سماع صوتها، بسبب عطل طرأ على الميكروفون، وقد وسارعت إحدى المشرفات على التنظيم

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